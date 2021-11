Städtetag fordert höhere Investitionen des Bundes in den Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städtetag hat im Zusammenhang mit der Klima-Konferenz in Glasgow mehr Investitionen des Bundes in den öffentlichen Nahverkehr gefordert. Der Präsident des Verbands, Jung, sagte den Funke-Medien, für eine nachhaltige Verkehrswende sei ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr in den Städten mit guten Verbindungen ins Umland erforderlich. Von den künftigen Regierungsparteien forderte Jung, die Regionalisierungs-Zahlungen für Busse und Bahnen von neun auf zehn-einhalb Milliarden Euro im Jahr anzuheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 11:00 Uhr