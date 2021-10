Städtetag fordert Heizkosten-Zuschüsse für ärmere Haushalte

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Gas- und Ölpreise verlangt der Städte- und Gemeindebund vom Bund höhere Heizkosten-Zuschüsse für einkommensschwache Haushalte. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Bild"-Zeitung, Energie dürfe nicht nur etwas für Reiche sein. Die neue Bundesregierung sei gefordert, die Heizkosten-Explosion abzumildern. Auch die Kommunen würden hart getroffen, weil die Energiekosten für öffentliche Gebäude und die Heizkosten-Zuschüsse an Hartz IV-Empfänger stiegen, so Landsberg. Die Gaspreise auf den europäischen Märkten haben in den vergangenen Wochen ein neues Rekordniveau erreicht. Ursachen sind unter anderem niedrige Lagerbestände und eine steigende Nachfrage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 08:00 Uhr