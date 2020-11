Städtetag fordert Finanzhilfen auch für kommunale Unternehmen

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des Teil-Lockdowns fordert der Deutsche Städtetag vom Bund Nothilfen auch für kommunale Unternehmen. So müssten Kongresszentren, Museen, Theater, Konzerthäuser und Zoos ebenfalls von den kurzfristigen Wirtschaftshilfen profitieren, die der Bund auflegt. Das hat Städtetags-Präsident Jung in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gefordert. Für all diese Einrichtungen sei die Schließung ein herber Rückschlag sagte Jung, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz hatten vergangene Woche ein 10-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die betroffenen Branchen versprochen. Inwiefern kommunale Unternehmen dabei begünstigt werden, haben sie nicht erwähnt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 08:45 Uhr