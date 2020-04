Städtetag fordert bundesweites Konzept für Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Beratungen über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat der Deutsche Städtetag ein bundesweites Konzept gefordert. Hauptgeschäftsführer Dedy äußerte sich dazu in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Als Beispiel nannte er die Kitas: Es wäre unglücklich, wenn in einem Bundesland die Fünf- bis Sechsjährigen wieder betreut würden und in einem Nachbarland die Drei- bis Vierjährigen, so Dedy. Seiner Ansicht nach würden solche Regelungen sofort Fragen aufwerfen, was besser für die Corona-Bekämpfung und besser für die Kinder ist. Dedy appellierte an die Länder, die Kommunen frühzeitig über geplante Schritte zu informieren, damit diese genügend Zeit zur Umsetzung haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 04:00 Uhr