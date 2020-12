Städtetag fordert bundeseinheitlichen harten Lockdown

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städtetag hat sich für einen bundesweit einheitlichen, harten Lockdown ausgesprochen. Die Regeln dafür müssten klar, verständlich und so einheitlich wie möglich sein, forderte Städtetagspräsident Jung in der "Rheinischen Post". Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier trat für rasches Handeln ein. Am Sonntag berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich die Runde auf eine bundesweite Verschärfung der Corona-Maßnahmen einigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 05:00 Uhr