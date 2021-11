Städtetag bezeichnet Corona-Gesetzentwurf der Ampel-Parteien als unzureichend

Esken hält am Zeitplan für Koalitionsverhandlungen fest

Berlin: Die SPD will den Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP einhalten. Das hat Parteichefin Esken am Abend im Ersten bekräftigt. Es sei ein ganz klares Vorhaben, dass die SPD in der Nikolaus-Woche Olaf Scholz als Bundeskanzler wählen kann. - In dieser Woche gehen Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP in eine erste entscheidende Phase. Die 22 Arbeitsgruppen sollen bis morgen ihre Positionen erarbeiten. Allerdings hatten isch bereits mehrere Grünen-Politiker mit den Fortschritten bei den Gesprächen unzufrieden gezeigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.11.2021 02:00 Uhr