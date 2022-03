Städtetag beklagt Schieflage bei Verteilung von Kriegsflüchtlingen

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Verteilung der Kriegsflüchtlinge funktioniert aus Sicht des Deutschen Städtetages hierzulande noch immer nicht richtig. Nach den Worten von Hauptgeschäftsführer Dedy müssen die Großstädte, die besonders viele Menschen aufgenommen haben, dringend entlastet werden. In anderen Kommunen seien Kapazitäten frei oder extra geschaffen worden. Bund und Länder hätten zwar erste richtige Schritte angestoßen, um die Registrierung und Verteilung zu verbessern, so Dedy. Nun müssten die Absichtserklärungen aber auch ganz schnell umgesetzt werden. Flüchtlinge sollten an den Grenzen und in Erstaufnahmeeinrichtungen registriert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 07:00 Uhr