Städtebund rechnet mit Milliardenkosten für die Flüchtlingshilfe

Selenskyj hält emotionale Ansprache an den Bundestag

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Videoschalte in den Bundestag das deutsche Zögern bei einem ukrainischen EU-Beitritt kritisiert. In Anspielung auf die deutsche Teilung sagte Selenskyj, Deutschlands Zurückhaltung sei wie ein weiterer Stein für eine neue Mauer in Europa. Deutschland habe zudem trotz Warnungen aus der Ukraine nicht erkannt, dass die Gasleitungen Nordstream 1 und 2 ein Baustein für einen Krieg in Europa gewesen seien. Zu oft gehe es nur um Wirtschaft. Außerdem erinnerte Selenskyj an das deutsche Massaker durch die SS von 1941 in Babyn Jar. Auch dort sei kürzlich eine russische Rakete eingeschlagen, und Deutschland könne mit seiner Hilfe für die Ukraine verhindern, dass sich die Deutschen 80 Jahre nach Babyn Jar erneut ihrer Geschichte schämen müssten. Unionsfraktionschef Merz beklagte nach der Rede Selenskyjs, dass keine Aussprache vorgesehen war. Wörtlich sagte Merz: "Wir sind damit nicht einverstanden."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 10:00 Uhr