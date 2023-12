Städtebund ist gegen generelles Böllerverbot

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund ist gegen ein generelles Böllerverbot. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Probleme gebe es vor allem in Metropolen wie Berlin, aber nicht in tausenden anderen Städten und Gemeinden. Diese hätten es in der Hand, Gebiete auszuweisen, in denen kein Feuerwerk gezündet werden darf. Er selbst, so Landsberg, fände das Böllern auch nicht gut - allerdings müsse man die Menschen überzeugen und dürfe nicht nur verbieten. Und wörtlich fügte er hinzu: "Wir sollten auch nicht immer überall die Spaßbremse sein." - In der letzte Silvesternacht waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv mit Böllern angegriffen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 09:00 Uhr