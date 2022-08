Städtebund fordert Regeln zur Wasserverteilung bei anhaltender Trockenheit

München: Der Städte- und Gemeindebund hat verbindliche Vorgaben gefordert, wer bei Wasser-Engpässen noch versorgt wird und in welchem Umfang. Auch wenn derzeit keine akute Wasserknappheit drohe, müsse in Einzelfällen bereits entschieden werden, wessen Verbrauch rationiert wird, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rheinischen Post". Deshalb sei es nötig, schon jetzt entsprechende gesetzliche Regeln zu erlassen. Angesichts der Trockenheit der vergangenen Wochen haben laut Landsberg 24 Landkreise in Deutschland die Wasserentnahme etwa aus Seen oder Bächen beschränkt. Bundesumweltministerin Schulze will die geforderte Wassernutzungshierarchie im kommenden Jahr vorlegen. Die höchste Priorität habe dabei die Versorgung der Menschen mit Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen, sagte sie.

