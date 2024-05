Städtebund fordert mehr Schutz für Kommunalpolitiker

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat an die Innenminister von Bund und Länder appelliert, Übergriffe auf Politiker und ehrenamtlich Engagierte zu verhindern. Mit Blick auf die jüngsten Attacken auf Politiker von SPD und Grünen in Dresden sprach Hauptgeschäftsführer Berghegger im Redaktionsnetzwerk Deutschland von einer besorgniserregenden Entwicklung. Hass, Hetze, Beleidigungen und Bedrohungen hätten zuletzt zugenommen. Am Abend wollen die Innenminister über neue Sicherheitsmaßnahmen beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 01:00 Uhr