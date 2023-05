Städtebund fordert mehr Augenmerk auf Kommen bei Wärmewende

Meldungsarchiv - 28.05.2023 09:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund mahnt bei der Wärmewende ein stärkeres Augenmerk auf kommunale Gebäude an. Hauptgeschäftsführer Landsberg sprach gegenüber der Funke-Mediengruppe davon, dass rund 90 Prozent der Rathäuser, Schulen, Kitas und Sporthallen noch mit Gas oder Öl beheizt würden. Wer da ansetze, erreiche in kurzer Zeit viel für das Klima. Landsberg forderte eine grundlegende Überarbeitung des geplanten Gebäudeenergiegesetzes, um nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verlieren. Er begrüßte, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck dafür Bereitschaft signalisiert hat.

