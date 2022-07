Städte und Kreise klagen über Probleme beim Zensus 2022

Berlin: Bei der Erhebung des laufenden Zensus 2022 gibt es nach Aussage von Städten und Kreisen erhebliche Probleme. In einem gemeinsamen Brief des Deutsche Städtetags und des Landkreistags an das Innenministerium heißt es, derzeit gebe es aus verschiedenen Bundesländern Probleme mit der eigens entwickelten Software. Diese sei nicht ausreichend und belastbar erprobt worden, immer wieder komme es zu Programmabbrüchen. Ein zeitlich geordneter Ablauf des Zensus sei damit in Frage gestellt, auch das Ergebnis könne verzerrt werden, heißt es in dem Brief weiter. Eigentlich sollte der Zensus drei Monate dauern, dabei werden Daten zu den Bereichen Bevölkerung, Wohnraum, Bildung oder Erwerbstätigkeit erhoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 19:00 Uhr