Städte- und Gemeindebund ziegt sich zufrieden mit Konjunkturpaket

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist zufrieden mit dem geplanten Konjunkturpaket. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte in einem Zeitungsinterview, die Kommunen bekämen den notwendigen Spielraum, um in diesem und den kommenden Jahren nötige Investitionen auf den Weg zu bringen. Der zentrale Immobilien Ausschuss ZIA begrüßte die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer: Dies sei eine gute Nachricht zur Rettung der Innenstädte. Dagegen kritisiert der Sozialverband VdK den geplanten Kinderbonus: Er werde verbrennen wie ein Strohfeuer, so VdK-Präsidentin Bentele. Wer echte finanzielle Sorgen habe, dem würden 300 Euro gar nicht helfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 06:00 Uhr