Städte- und Gemeindebund warnt vor Kita-Schließungen

In Bayern gelten seit heute strengere Corona-Regeln

München: In Bayern gelten seit heute schärfere Corona-Auflagen. Damit will der Freistaat gegen steigende Infektionszahlen vorgehen. In Regionen, in denen die sogenannte 7-Tage-Inzidenz die Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet, wird etwa die Maskenpflicht erweitert. Es soll überall dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wo Menschen auf engem Raum zusammenkommen, also zum Beispiel in Fußgängerzonen oder auf Marktplätzen. Auch Schüler und Lehrer ab der 5. Klasse müssen im Unterricht eine Maske tragen. Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Grenzwert von 50 Neuinfektionen, dann gilt Maskenpflicht auch für Grundschüler. Nachdem Nürnberg gestern nach München und Augsburg den 50er-Inzidenzwert überschritten hat, gilt dort jetzt eine Maskenpflicht in der Altstadt sowie eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Heute liegt der Inzidenz-Wert in Nürnberg laut Robert-Koch-Institut bei gut 44.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2020 09:00 Uhr