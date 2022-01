Städte- und Gemeindebund pocht auf solide Daten zum Infektionsgeschehen

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vor den Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie pocht der Deutsche Städte- und Gemeindebund auf korrekte Daten bei den Neuinfektionen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte in der Bildzeitung, man brauche so schnell wie möglich zuverlässige Zahlen. Seit Tagen weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass die von ihm veröffentlichten Daten unvollständig sind, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten über die Feiertage gemeldet hätten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.01.2022 02:00 Uhr