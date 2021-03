Städte- und Gemeindebund: Modellprojekte für Öffnungen sind der richtige Weg

Nachrichtenarchiv - 26.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund hält Modellversuche mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den richtigen Weg. Hauptgeschäftsführer Landsberg hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF von einem "Hoffnungssignal" für die Bürger gesprochen. Es könne dazu beitragen, dass die anderen Regeln wieder stärker akzeptiert würden. Allerdings reicht laut Landsberg ein Test pro Woche nicht, um an verschiedenen Tagen zum Beispiel zum Friseur, ins Theater oder ins Restaurant gehen zu können. Auch in Bayern haben sich mehrere Städte und Gemeinden für solche Modellprojekte beworben. Landkreistagspräsident Bernreiter warnt allerdings vor Hoffnungen, es könne flächendeckend mit Testkonzept geöffnet werden. Entscheidend seien allein die Inzidenzwerte - und die seien in vielen Regionen zu hoch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 08:00 Uhr