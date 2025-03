Städte- und Gemeindebund lobt Sondierungsbeschlüsse zur Migration

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat das Sondierungsergebnis von Union und SPD gelobt. Hauptgeschäftsführer Berghegger sprach in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von wichtigen Schritten auf dem Weg zu einer echten Migrationswende. Er begrüßte unter anderem, dass Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer beschleunigt, für Menschen mit Bleiberecht aber zusätzliche Mittel bereitgestellt werden sollen. Auch das geplante Festhalten an der Bezahlkarte sei aus kommunaler Perspektive begrüßenswert. Berghegger hält es aber in den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen konkretere Beschlüsse für wichtig - etwa bei der Digitalisierung oder bei der Mobilität. Auch der Deutsche Caritasverband reagiert grundsätzlich positiv auf die bisherigen Pläne. Damit sei der Weg zu einer Koalition der Mitte und der sozialen Verantwortung offen, sagte Verbandspräsidentin Welskop-Deffaa. Sie nannte es erfreulich, dass die Spitzen von CDU, CSU und SPD in ihrem gestern präsentierten Sondierungspapier eine große Pflegereform verankert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 07:00 Uhr