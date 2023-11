Städte- und Gemeindebund lehnt Führerschein-Pflichttests für Senioren ab

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund hat sich gegen verpflichtende Führerscheintests für Senioren ausgesprochen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte in den Funke-Zeitungen, eine generelle Überprüfung ab einem gewissen Alter sei nicht zielführend, weil psychische und physische Fähigkeiten beim Autofahren nicht an einer Altersgrenze festgemacht werden könnten. Er regte aber an, dass Kommunen Senioren ein kostenloses Deutschland-Ticket anbieten, wenn sie ihren Führerschein freiwillig abgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 03:00 Uhr