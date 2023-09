Städte- und Gemeindebund für Begrenzung der Zuwanderung

Berlin: In der Debatte um eine Begrenzung der Zuwanderung in Deutschland unterstützt der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Brandl, die Forderung von Ministerpräsident Söder. Ein Weiter-So in der Migrationspolitik werde den Kitt in unserer demokratischen Gesellschaft zerstören, so der CSU-Politiker im "Tagesspiegel". Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, erklärte, derzeit sei an ordentliche Integration der Geflüchteten kaum noch zu denken. Söder hatte sich für eine Begrenzung von 200.000 aufgenommen Asylbewerbern pro Jahr ausgesprochen. Bundesinnenministerin Faeser wies die Forderung des CSU-Chefs zurück. In der ARD sagte die SPD-Politikerin, eine dauerhafte Steuerung der Migration sei nur auf europäischer Ebene möglich. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, ebenfalls SPD, erklärte im ZDF-Morgenmagazin, sie hoffe auf eine Verständigung der Mitgliedsstaaten bis Ende des Jahres. Das derzeitige System funktioniere nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2023 09:15 Uhr