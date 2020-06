Städte- und Gemeindebund fordert weitere Diskussion über Altschulden

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abensberg: Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, hat das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung zwar begrüßt. Im BR-Interview mahnte er aber an, das Thema "kommunale Altschulden" nicht fallen zu lassen. Gerade in Krisenzeiten wie diesen gehe die Kluft zwischen Arm und Reich sonst weiter auseinander, so Brandl. Ziel müsse es sein, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Das Konjunkturpaket sieht auch Hilfen für Kommunen vor: Zum Beispiel will sich der Bund stärker an Miet- und Heizkosten für Hartz-4-Empfänger beteiligen. Altschulden sollen dagegen nicht übernommen werden. Heute Mittag wird Brandl mit weiteren Vertretern kommunaler Spitzenverbände und Bundeskanzlerin Merkel über die Lage der Kommunen in der Corona-Pandemie sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 09:00 Uhr