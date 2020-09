Städte- und Gemeindebund fordert Verschärfung der Maskenpflicht

Hunderte Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in Sicherheitsbehörden

Berlin: In den deutschen Sicherheitsbehörden sind in den letzten drei Jahren mehr als 350 Verdachtsfälle auf Rechtsextremismus registriert worden. Das geht aus einem Lagebericht des Bundesamts für Verfassungsschutz hervor, über den die "Welt am Sonntag" berichtet. Demnach wurden unter anderem der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei befragt. Die Behörden mussten einen Fragebogen zu rechtsextremen Fällen in ihren Häusern ausfüllen, der dann zentral ausgewertet wurde. Laut dem Zeitungsbericht meldete Hessen die meisten rechtsextremen Verdachtsfälle. In den vergangenen drei Jahren liefen dort demnach 59 dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2020 12:00 Uhr