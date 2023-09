Städte- und Gemeindebund fordert Signal für Beschleunigung des Wohnungsbaus

Berlin: Vor dem Baugipfel morgen hat der Städte- und Gemeindebund ein klares Signal für den Wohnungsbau gefordert. Geschäftsführer Landsberg sagte der "Bild am Sonntag", nötig seien kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine Begrenzung der Baukosten und Investitionen von Bund und Ländern. Sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung bestehenden Wohnraums müssten Steuererleichterungen gelten. In der selben Zeitung erneuerte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ihre Forderung nach einem Konjunkturprogramm in Höhe von 50 Milliarden Euro. Der Vorsitzende Feiger sagte, dafür sei es nun an der Zeit. - Das Bundeskanzleramt hat für morgen zu einem Bündnistag bezahlbarer Wohnraum geladen. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft und der Eigentümerverband Haus & Grund haben bereits angekündigt, nicht an dem Treffen teilzunehmen, weil sie kein greifbares Ergebnis erwarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 06:00 Uhr