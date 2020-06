Städte- und Gemeindebund fordert Senkung von Altschulden

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Unabhängig von den Hilfen für Kommunen im Konjunkturpaket der Bundesregierung fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund weitere Bemühungen zur Senkung von Altschulden. Präsident Brandl sagte im B5-Thema des Tages, die kommunale Verschuldung müsse weiter angegangen werden. Sonst riskiere man, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weiter auseinandergehe. In Kürze wollen Vertreter der kommunalen Spitzenverbände in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Brandl betonte, dass es jetzt darum gehe, ein möglichst einheitliches Vorgehen zu finden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.06.2020 11:45 Uhr