Städte- und Gemeindebund fordert mehr Unterstützung bei der Versorgung von Flüchtlingen

Hunderte Retter sind auf dem Weg in die Katastrophenregion

Istanbul: Derweil machen sich unzählige Helfer aus der ganzen Welt auf den Weg in die Katastrophenregion. Der Gouverneur von Istanbul verbreitete ein Video, das zeigt, wie Hunderte Retter zum Teil in oranger Spezialkleidung am örtlichen Flughafen auf ihre Abfertigung warten. Zahlreiche Flugzeuge mit Helfern sind schon auf dem Weg in die Erdbeben-Region. Fast 50 Länder haben der Türkei und Syrien Unterstützung versprochen. Aus Deutschland sind ebenfalls Hilfsgüter und Bergungsgmannschaften unterwegs. Der Chef der Malteser Nothilfe, Oliver Hochedez, sagte am Flughafen Frankfurt vor der Abreise ins türkische Gaziantep, der Einsatz werde länger dauern. Nach seinen Worten ist es die schwierigste Aufgabe, die Hilfsgüter in ländliche Regionen zu bringen, da sowohl Straßen als auch Landepisten zerstört seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 09:00 Uhr