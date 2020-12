Städte- und Gemeindebund fordert längerfristige Perspektiven im Kampf gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat längerfristige Perspektiven bei der Corona-Bekämpfung gefordert. Hauptgeschäftsführer Landsberg nannte die Verlängerung der geltenden Corona-Regeln in den Zeitungen der Funke Mediengruppe hart, aber unvermeidbar. Ein mehrmonatiger Lockdown sei jedoch nur schwer vorstellbar. Es brauche eine Perspektive auch aus Sicht der Menschen, die sich ein wenig Normalität zurückwünschten, so Landsberg. Kritik am Vorgehen von Bund und Ländern kommt von der Linkspartei: So weitreichende Einschränkungen der Grundrechte könnten nicht nach "Gutsherrenart" nach einer Videokonferenz verkündet werden, sagte Fraktionschef Bartsch. Er forderte, den Bundestag darüber debattieren und entscheiden zu lassen. Kanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer hatten sich gestern Abend auf eine Verlängerung des geltenden Lockdowns bis zum 10. Januar verständigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 11:00 Uhr