Städte- und Gemeindebund fordert harte Strafen für gewaltbereite Querdenker

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Polizei und Justiz aufgefordert, konsequent gegen Gesetzesbrecher auf Impfgegner-Demos vorzugehen. Der Staat müsse hier klare Kante zeigen, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rheinischen Post“. Die Beteiligung an Gewalt solle laut Landsberg mit hohen Geldstrafen bis hin zu Haftstrafen geahndet werden. Am Abend hatten bundesweit erneut Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen protestiert. Im sächsischen Bautzen wurden Polizisten mit Flaschen und Feuerwerkskörpern attackiert. In mehreren bayerischen Städten waren am Abend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße. Unter anderem waren in Nürnberg, Bamberg und Bayreuth laut Polizei insgesamt gut 8.000 Demonstranten unterwegs, um etwa gegen die geplante Impfpflicht zu protestieren. In Schweinfurt sind gestern Abend nach Gewalttaten bei Corona-Protesten vier Demo-Teilnehmer in beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Eine Frau wurde vom Amtsgericht wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen die Polizei zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Gegen zwei Männer verhängte das Gericht unter anderem wegen tätlichen Angriffs Bewährungsstrafen von 12 und 8 Monaten. Ein vierter Angeklagter muss 1600 Euro Geldstrafe zahlen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.12.2021 03:00 Uhr