Städte- und Gemeindebund empfiehlt 2G-Regel auf Weihnachtsmärkten

Bedford-Strohm: Klimaschutz darf nicht an Finanzen scheitern

Bremen: Der scheidende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Bedford-Strohm, hat sich für mehr Anstrengungen beim Klimaschutz ausgesprochen. Auf der digital tagenden EKD-Synode in Bremen sagte er, Klimaschutz dürfe nicht an den Finanzen scheitern. Wörtlich fügte er hinzu: Es gehe um konkrete Menschenleben, die man in der Zukunft opfere, wenn notwendige Maßnahmen heute nicht ergriffen würden. Die finanziellen und die menschlichen Kosten müssten in jedem Fall bezahlt werden. Die Synodentagung war am Morgen mit einem Gottesdienst im Bremer Dom St. Petri eröffnet worden. Am Dienstag und Mittwoch werden der EKD-Rat und der Ratsvorsitz neu gewählt. Bedford-Strohm stellt sich nach sieben Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 14:00 Uhr