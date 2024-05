Städte- und Gemeindebund besorgt wegen Angriffen auf Politiker

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zeigt sich besorgt über Gewalt gegen Politiker und Wahlhelfer. Das hat Hauptgeschäftsführer Berghegger mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Redaktionsnetzwerk deutlich gemacht. In diesem Jahr gebe es neben der Europawahl und drei Landtagswahlen auch Kommunalwahlen in neun Bundesländern, so Berghegger. Hintergrund sind Angriffe der vergangenen Tage - allen voran auf den Dresdner SPD-Europaabgeordneten Ecke. Er war zusammengeschlagen worden. Als Zeichen der Solidarität mit dem Schwerverletzten gab es am Abend in mehreren Städten Kundgebungen.

