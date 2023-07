Städte- und Gemeindebund begrüßt Stopp des Heizungsgesetzes

Meldungsarchiv - 06.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt es, dass das Bundesverfassungsgericht das umstrittene Heizungsgesetz erst einmal ausgebremst hat. Es sei bei einem so wichtigen Vorhaben ausreichend Zeit notwendig, um die vielfältigen Details solide zu klären, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der Funke Mediengruppe. Die Richter in Karlsruhe hatten gestern Abend einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann stattgegeben, der das Tempo bei dem Gesetzgebungsverfahren moniert hatte und sich in seinen Rechten als Abgeordneter verletzt sah. Damit kann der Entwurf nicht mehr wie geplant morgen im Bundestag diskutiert und verabschiedet werden. Die Bundesregierung berät nun darüber, wie es weitergeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2023 12:00 Uhr