Städte streichen ÖPNV-Angebot zusammen

Ausbau des Nahverkehrs kommt laut Greenpeace kaum voran: Laut einer Studie der Umweltorganisation wurde der öffentliche Personennahverkehr in den vergangenen zwei Jahren in fünf Städten sogar zusammengestrichen. Nur ein Drittel der Städte hat demnach den Nahverkehr spürbar ausgebaut. Positives Beispiel in Bayern ist Nürnberg mit einem Plus von gut fünf Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 10:15 Uhr