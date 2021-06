Städte sehen Verantwortung für schrottreife E-Roller bei Firmen

Montgomery warnt vor Ausbreitung der Delta-Variante

Berlin: Der Chef des Weltärztebunds, Montgomery, hat vor einer schnellen Ausbreitung der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. Das Tückische an der zuerst in Indien aufgetretenen Variante sei, dass Infizierte schnell viele Viren im Rachen haben und andere anstecken können, bevor sie überhaupt merken, dass sie sich infiziert haben, sagte Montgomery in einem Interview. Er riet daher zur Vorsicht bei den geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erwartet, dass die Delta-Variante hierzulande im Herbst dominant sein wird. Geimpfte würden damit aber kein Problem haben, sagte er im "Ersten". In dem Rückschlag für den Impfstoff von CureVac sieht Lauterbach keine Gefahr für die Impfkampagne in Deutschland. Mitte September werde die Herdenimmunität erreicht, so der SPD-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 08:00 Uhr