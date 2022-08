Städte schlagen Alarm wegen Ende der Kita-Sprachförderung

Ermittlungen nach Angriff in Weiden laufen

Weiden in der Oberpfalz: Nach dem Schwertangriff in der Weidener Innenstadt wird die Festgenommene heute wohl dem Haftrichter vorgeführt werden. So sieht es die Strafprozessordnung vor, sofern die Frau nicht wieder freigelassen wird. Der Richter müsste dann darüber entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommt. Die 65-Jährige soll gestern drei Menschen mit einer schwertähnlichen Waffe verletzt haben. Mehrere Passanten hatten die Frau überwältigt, sie befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 08:00 Uhr