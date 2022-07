Stadtwerke geraten durch hohe Energiepreise unter Druck

Nachrichtenarchiv - 02.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die hohen Energiepreise könnten die Stadtwerke in finanzielle Bedrängnis bringen. Das fürchtet der Deutsche Städtetag und fordert deshalb vom Bund Unterstützung. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte im Deutschlandfunk, würden die Stadtwerke die derzeitigen Marktpreise für Gas an ihre Kunden weitergeben, könnten sich viele Menschen die Belieferungen nicht mehr leisten - mit massiven Folgen für die Stadtwerke. Dedy warnte vor einem finanziellen Kollaps. Ähnlich besorgt äußerte sich der Verband kommunaler Unternehmen. Hauptgeschäftsführer Liebing forderte in der "Rheinischen Post" eine Anpassung des Energiesicherungsgesetzes, um die Preisspirale zu dämpfen und die Versorgungssicherheit zu erhalten. - Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger forderte die bayerischen Unternehmen zum Gassparen auf, etwa durch eine Optimierung von Heizungs- und Klimaanlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2022 21:00 Uhr