Stadtwerke befürchten Zahlungsausfälle und Insolvenzen

15.09.2022 07:00 Uhr

München: Viele Stadtwerke in Bayern und Deutschland fürchten Zahlungsausfälle ihrer Kunden wegen der gestiegenen Energiekrise. In der Folge könnte das dann auch zu Insolvenzen von Stadtwerken führen, teilte der Verband der kommunalen Unternehmen mit. Der Verband vertritt 1500 städtische oder Gemeindebetriebe mit einem gemeinsamen Umsatz von 123 Milliarden Euro. VKU-Geschäftsführer Liebing verwies auf die Verteuerung von Gas nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Der Gaspreis habe sich verzehnfacht bis verzwölffacht, erklärte Liebing. Bislang könne weniger als ein Prozent der Kunden nicht zahlen. Ab Zahlungsausfällen von mehr als fünf Prozent könne es für Stadtwerke bedrohlich werden. In Bayern rechnet der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft mit Zahlungsausfällen von bis zu zehn Prozent. Dadurch drohten Energieversorger selbst in eine Schieflage zu geraten, so Verbandschef Fischer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 07:00 Uhr