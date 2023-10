Stadtrat in Zwiesel stimmt gegen Flüchtlingsunterkunft

Zwiesel: Der Stadtrat hat gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Rabenstein gestimmt. Asylbewerber sollen dort in einem ehemaligen Hotel untergebracht werden. Die Bürger fürchten Einbußen im Tourismus. Der Stadtrat von Zwiesel hält die Zahl von 140 Asylbewerbern in einem rund 650 Einwohner-Dorf zudem für zu hoch. Das Nein des Stadtrats wird aber wohl keine Konsequenzen haben. Der Bürgermeister geht davon aus, dass das Landratsamt Regen der Umnutzung des Hotels zustimmen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 21:00 Uhr