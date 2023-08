Stadtgeburtstagsfest in Dorfen ist wegen Dauerregens abgesagt

Dorfen: Das Jubiläumsfest zum 1250. Geburtstag der Stadt fällt aus. Wegen des Dauerregens sind die für heute geplanten Veranstaltungen in der Innenstadt abgesagt worden. Das teilte die Stadt im Landkreis Erding am Vormittag auf ihrer Homepage mit. Durchgeführt werden allerdings zwei geplante Führungen, und auch die Ausstellung zur Geschichte Dorfens soll planmäßig ab morgen zugänglich sein. Am 28. August 773 war Dorfen erstmals im Schenkungsbuch des Hochstifts Freising urkundlich erwähnt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 09:00 Uhr