Stadt Würzburg räumt nach Baumsturz Kenntnis von Pilzbefall ein

Würzburg: Nach dem Tod einer Radfahrerin durch einen umgestürzten Baum hat die Stadt eingeräumt, dass sie von einem Pilzbefall wusste. Demnach handelt es sich um den Riesenporling, von dem auch der Nachbarbaum betroffen ist. Zuvor hatte ein Biologe gesagt, jeder Baum, der in derartigem Maße von dem Pilz befallen sei, müsse eigentlich als einsturzgefährdet eingestuft werden. Die Buche war am Montag umgestürzt und hatte dabei eine 59-jährige Radfahrerin getroffen. Sie erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zum Unfallhergang.

