Stadt Sjewjerodonezk ist inzwischen offenbar vollständig von Russen erobert

Nachrichtenarchiv - 25.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russische Truppen haben bei ihrer Bodenoffensive im Osten der Ukraine dem Gegner eigenen Angaben zufolge schwere Verluste zugefügt. Innerhalb eines Tages seien 800 gegnerische Soldaten getötet worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Unter den Opfern sollen 80 freiwillige Kämpfer aus Polen sein. Auch die Regierung in Kiew berichtete von heftigem Beschuss in vielen Gebieten. Angegriffen wurde laut ukrainischen Angaben auch eine Region im Westen von Kiew. Zudem soll es Raktenangriffe von Belarus aus gegeben haben. Die Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine ist nach Angaben des dortigen Bürgermeisters inzwischen vollständig von russischen Truppen besetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 18:00 Uhr