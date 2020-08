Stadt Rosenheim und Landkreis Ebersberg überschreiten Corona-Frühwarnwert

Eurofins berichtet von hohem Andrang an Autobahn-Teststationen

München: An den Corona-Teststationen an den bayerischen Autobahnen ist der Andrang an diesem Wochenende höher als gedacht. Das sagte der Geschäftsführer des Betreibers Eurofins, Oehl, dem BR. Demnach übersteigt das Aufkommen das, was Eurofins initial geplant und zu dem sich das Unternehmen vertraglich verpflichtet hat. Die teils langen Wartezeiten an den Teststationen begründete Oehl damit, dass Eurofins als Labordienstleister nicht so schnell agieren kann wie Hilfsorganisationen. Dank der Unterstützung des BRK könne man dem Gesamtandrang aber gerecht werden. Ehrenamtliche Helfer waren in der vergangenen Nacht an den Teststationen an der A3 und der A8 eingesprungen, nachdem es dort personelle Engpässe bei Eurofins gegeben hatte. Weil Mitarbeiter der Nachtschicht an der Station Donautal-Ost Krankheitssymptome gezeigt hatten, war dort der Betrieb für etwa eine Stunde komplett eingestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.08.2020 16:15 Uhr