Stadt Nürnberg verschärft Kontaktbeschränkungen

Nürnberg: Weil die Corona-Inzidenz den dritten Tag in Folge über 50 liegt, gelten in Nürnberg ab übermorgen verschärfte Kontaktbeschränkungen. Wie das Rathaus mitteilte, dürfen dann nur noch maximal drei Haushalte und gleichzeitig nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahren sowie Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Dasselbe gilt in München, allerdings schon ab morgen. Ohnehin wird in Nürnberg, München und vielen anderen bayerischen Städten und Regionen über einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel angewendet: Demnach dürfen nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete ins Wirtshaus, Fitnessstudio oder zum Friseur.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 22:15 Uhr