Stadt München untersagt weitere "Corona-Spaziergänge"

30.12.2021 19:00 Uhr

München: In der bayerischen Landeshauptstadt sind weitere sogenannte "Corona-Spaziergänge" verboten worden. Per Allgemeinverfügung hat die Stadt alle Demonstrationen, die damit in Zusammenhang stehen und nicht ordnungsgemäß angemeldet worden sind, für den 1., 3. und 5. Januar untersagt. Zur Begründung heißt es, damit solle ein Wildwuchs an Demonstrationen mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmern verhindert werden. Wer trotzdem teilnimmt, begeht laut Mitteilung der Stadt eine Ordnungswidrigkeit und riskiert damit ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro. Ein solches Verbot für nicht angemeldete "Corona-Spaziergänge" galt bereits für gestern und heute. Auch weitere Kommunen wie Würzburg haben Spaziergänge untersagt oder nur stationäre Kundgebungen unter Auflagen erlaubt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 19:00 Uhr