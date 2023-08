Stadt München reagiert auf Proteste von Klimaaktivisten

München: Die Landeshauptstadt reagiert auf Störaktionen von Klimaaktivisten. Die Stadt hat ein teilweises Verbot der Demonstrationen erlassen. Eine Allgemeinverfügung untersagt zur Gefahrenabwehr alle Klimaproteste, die auf den Routen der Einsatz- und Rettungsfahrzeuge stattfinden. Verboten sind bis Mitte September Proteste, die nicht angezeigt werden und bei denen sich Teilnehmende auf der Fahrbahn festkleben. Das Kreisverwaltungsreferat prüfe außerdem, gegen einzelne Personen Mitführverbote von Klebstoff zu erlassen. Die Gruppe "Letzte Generation" hatte angekündigt, München im Vorfeld der Mobilitätsmesse IAA Anfang September zu einer "Protesthochburg" machen zu wollen. Bereits gestern hatte es an acht Orten mehrere Verkehrsblockaden gegeben. Auch am Morgen versperrten mehrere Menschen zweimal Fahrbahnen an derselben Kreuzung am Mittleren Ring.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 14:00 Uhr