Stadt München hebt Maskenpflicht für Grundschüler wieder auf

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, Abkühlung auf 9 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich mit nur dünnen hohen Wolkenfeldern, in Unterfranken zunehmend bewölkt. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; später besonders im Süden örtlich Nebel. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Von örtlichem Frühnebel abgesehen recht freundlich und in Alpennähe föhnig. Am Freitag viele Wolken und gelegentlich Regen. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad, Höchstwerte 14 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 17:00 Uhr