Stadt München entlässt Valery Giergiev als Dirigent der Münchner Philharmoniker

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Valery Gergiev ist nicht länger Dirigent der Münchner Philharmoniker. Die Stadt München gab am Vormittag die fristlose Kündigung bekannt. Oberbürgermeister Reiter hatte Gergiev am vergangenen Freitag aufgefordert, sich bis gestern vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu distanzieren. Sonst könne der Dirigent das Orchester nicht länger leiten. Laut der Stadt München gab es jedoch keine Reaktion von Gergiev auf die Aufforderung. Reiter zeigte sich in einer schriftlichen Stellungnahme enttäuscht. In der aktuellen Situation sei ein klares Signal für das Orchester, das Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 11:00 Uhr