Stadt Metternich gibt Teil-Entwarnung mit Blick auf Trinkwasser

Mechernich: Trinkwasser-Untersuchungen in der nordrhein-westfälischen Stadt weisen nicht auf eine Kontamination hin. Es seien keine biologischen oder chemischen Stoffe gefunden worden, so ein Sprecher der Stadt. Die Einwohner in Mechernich seien aber bis auf Weiteres dazu aufgerufen, das Leitungswasser vorsichtshalber abzukochen, bevor sie es trinken oder zum Zähneputzen verwenden. Derzeit werde das Wasser noch auf bakterielle Verunreinigungen hin überprüft. Gestern war ein durchgeschnittener Zaun am Trinkwasser-Hochbehälter der Stadt entdeckt worden. Dieser versorgt auch die Kaserne in Mechernich. Die Bundeswehr reagierte alarmiert, weil es am Mittwoch ähnliche Vorfälle an zwei weiteren Militärstandorten in Nordrhein-Westfalen gegeben hatte. Am Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn waren Wasser-Verunreinigungen festgestellt worden. Die Behörden gehen dem Verdacht auf Sabotage nach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 11:00 Uhr