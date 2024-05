Stadt Hof begeht 592. Schlappentag mit Festumzug

Hof: Mit einem Festzug wird in der oberfränkischen Stadt heute der 592. Schlappentag gefeiert. Am Vormittag startet vom Rathaus aus eine Parade durch die Innenstadt zum historischen Schießhäuschen. Der Schlappentag gilt als eines der ältesten Schützen- und Handwerkerfeste Deutschlands und gehört zum immateriellen Kulturerbe Bayerns. Der Feiertag geht auf eine Tradition aus dem Mittelalter zurück. Nach der Zerstörung der Stadt im Jahr 1430 durch die Hussiten rief der Markgraf die Bevölkerung auf, eine Bürgerwehr zu bilden. Zu den Pflichtschießübungen kamen die Beteiligten meist direkt aus ihren Werkstätten in Schlappen angelaufen - daher der Name.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 07:00 Uhr