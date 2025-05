Stadt-Begrünung könnte Zahl der Hitzeopfer deutlich senken

Melbourne: Mehr Begrünung von Städten würde die Zahl der Hitzeopfer weltweit deutlich senken - das zeigt eine neue Studie. Internationale Wissenschaftler der Monash Universität im australischen Melbourne betrachteten den Zeitraum von 2001 bis 2019 in weltweit 11.000 Städten genauer. Sie simulierten, was gewesen wäre, wenn es in dem Zeitraum mehr Vegetation gegeben hätte. Das Ergebnis veröffentlichten sie nun im Fachmagazin "The Lancet Planetary Health". Die Simulation ergab: 30 Prozent mehr Pflanzen hätten den Hitzetod von fast 1,2 Millionen Menschen auf dem Globus verhindern können.

