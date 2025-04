Staatstrauer nach Disco-Dacheinsturz mit 113 Toten in Dominikanischer Republik

In der Dominikanischen Republik gilt nach dem Einsturz des Dachs einer Diskothek eine dreitägige Staatstrauer: 113 Menschen kamen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt. Die Rettungskräfte haben kaum noch Hoffnung, weitere Überlebende in den Trümmern zu finden. Gäste des Clubs in Santo Domingo berichten, erst sei Putz von der Decke heruntergefallen. Der Einsturz des Daches habe sich dann angefühlt wie ein Erdbeben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.04.2025 13:00 Uhr