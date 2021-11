Staatstheater Nürnberg sagt fast alle Vorstellungen bis Montag ab

Ampel-Parteien wollen Koalitionsvertrag am Nachmittag präsentieren

Berlin: Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP soll am Nachmittag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das haben die drei Parteien mitgeteilt. Anschließend muss die Vereinbarung noch von den Gremien der Parteien abgesegnet werden. SPD und FDP planen dazu Parteitage am ersten Dezember-Wochenende, die Grünen eine Mitgliederbefragung. Geplant ist, dass SPD-Kandidat Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt wird und die neue Regierung dann ihre Arbeit aufnimmt. Offene Punkte gab es bis zuletzt offenbar noch in der Finanz- und Klimapolitik sowie bei der Zuteilung der Ministerien. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist im Koalitionsvertrag ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien festgeschrieben. Bis zum Jahr 2030 sollen Wind und Sonne 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland decken. Auch für den Kohleausstieg soll das Jahr 2030 gelten – das wäre acht Jahre früher als bisher geplant.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.11.2021 12:45 Uhr